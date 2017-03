Nantes : Rongier accable les Bastiais « Par Youcef Touaitia - Le 03/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Exfiltrés par la BAC à l’issue d’une rencontre très tendue à Bastia (2-2) en Ligue 1 mercredi (voir ici), les joueurs du FC Nantes ont mal vécu cet épisode. Parmi eux, le milieu de terrain Valentin Rongier (22 ans, 20 matchs et 1 but en L1 cette saison), qui n’a pas hésité à accuser le staff du SCB de vouloir mettre de l’huile sur le feu. "Ça a un peu dégénéré, il y a eu des échauffourées dans le tunnel. Ça a duré un petit moment. Les gens de Bastia essayaient de venir jusqu'à notre vestiaire. Ça a chauffé, notamment avec notre défenseur Diego Carlos, qui s'est fait bousculer parce qu'il est rentré seul dans le couloir. Heureusement qu'il y avait quelques personnes de la sécurité, sinon ça aurait pu dégénérer davantage. Il y avait beaucoup de membres du staff qui traînaient autour, qui insultaient et qui cherchaient à ce que ça dégénère. Je n'ai pas vu de coup de poing. J'ai vu des bousculades", a assuré le Canari sur les ondes de RMC. Rongier a ajouté que le président bastiais Pierre-Marie Geronimi avait glissé un petit mot peu sympathique aux Nantais dans le bus du retour. "Je ne sais pas quelle était son intention quand il est monté dans le bus, mais c'est vrai qu'il menaçait notre coach en disant qu'il lui donnait rendez-vous l'année prochaine et qu'il n'oublierait pas ce qu'il s'était passé", a confié le joueur. Surréaliste... Rongier a ajouté que le président bastiais Pierre-Marie Geronimi avait glissé un petit mot peu sympathique aux Nantais dans le bus du retour. "Je ne sais pas quelle était son intention quand il est monté dans le bus, mais c'est vrai qu'il menaçait notre coach en disant qu'il lui donnait rendez-vous l'année prochaine et qu'il n'oublierait pas ce qu'il s'était passé", a confié le joueur. Surréaliste...

