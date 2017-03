Lille : Soumaoro ne fait pas la fine bouche Par Youcef Touaitia - Le 02/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de Bergerac (2-1) ce jeudi soir, lors du dernier 8e de finale de la Coupe de France, Lille a validé son ticket pour le prochain tour, au cours duquel les Dogues affronteront Monaco. Malgré cette rencontre compliquée, le défenseur central Amadou Soumaoro (24 ans, 27 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) se montre satisfait. "La victoire a été difficile. On savait qu’il fallait patienter. On a su trouver la faille en fin de rencontre", s'est félicité le capitaine d'un soir au micro d'Eurosport. Face à l'ASM, les Nordistes devront se montrer bien plus tranchants. Face à l'ASM, les Nordistes devront se montrer bien plus tranchants.

