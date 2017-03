Arsenal : le souhait de Giroud pour Wenger « Par Youcef Touaitia - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, Arsène Wenger n'a toujours pas dévoilé ses intentions concernant son avenir à Arsenal. L'entraîneur français peut néanmoins compter sur l'appui de son attaquant, Olivier Giroud (30 ans, 17 apparitions et 8 buts en Premier League cette saison), désireux de le voir poursuivre l'aventure avec les Gunners. "C’est quelqu’un qui a monté ce club là où il en est aujourd’hui, qui en a fait l’un des meilleurs clubs d’Europe. On le soutient à 100 %, ce n’est pas aujourd’hui qu’on va quitter le navire, a assuré l'ancien Montpelliérain sur les ondes de RMC. J’espère bien sûr, comme mes partenaires, que le coach va rester. Bien sûr que ma conviction c’est qu’il reste. Ça n’a pas compté dans le choix de prolonger ou pas." Wenger a récemment annoncé qu'il en dira plus sur son futur dès ce printemps. Wenger a récemment annoncé qu'il en dira plus sur son futur dès ce printemps.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+