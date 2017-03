Roma : Nainggolan prévient Lyon !

Roma : Nainggolan prévient Lyo n ! « Par Youcef Touaitia - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les 9 et 16 mars prochains, l'AS Rome se dressera sur la route de l'Olympique Lyonnais à l'occasion des 8es de finale de la Ligue Europa. Un gros choc que ne redoute pas le milieu de terrain de la Louve, Radja Nainggolan (28 ans, 38 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison). Le Belge a d'ailleurs prévenu les Gones pour ces deux rencontres. "Ce que je connais de Lyon ? Je connais bien Yanga-Mbiwa, qui a joué avec nous et qui est un excellent joueur. Mais l'équipe en général joue bien. Ils ont battu l'AZ, ça a semblé facile. Mais je pense que nous sommes beaucoup plus forts que l'AZ, ce sera sûrement plus difficile contre nous", a annoncé le Diable Rouge sur le site officiel de l'UEFA. Un avertissement à ne pas prendre à la légère au regard du niveau extraordinaire atteint par l'ancien joueur de Cagliari depuis le début de la saison. Un avertissement à ne pas prendre à la légère au regard du niveau extraordinaire atteint par l'ancien joueur de Cagliari depuis le début de la saison.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+