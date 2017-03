Man City : Agüero répond à ses prétendants « Par Youcef Touaitia - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté depuis l'arrivée de Gabriel Jesus à Manchester City cet hiver, l'attaquant Sergio Agüero (28 ans, 18 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) profite de la blessure du Brésilien pour retrouver du temps de jeu. Annoncé dans le viseur des plus prestigieux clubs européens, dont le Real Madrid, l'Argentin a répondu à ses prétendants. "Je ne pense pas à Madrid ou à un autre club. Je me concentre sur Manchester City. Je ne veux pas penser à ce qui va arriver pour mon avenir. J’espère qu'en juin, nous pourrons obtenir un titre, c’est le plus important, puis nous verrons...", a commenté le Citizen sur les ondes d'Onda Cero. Des déclarations qui ne devraient pas faire reculer les clubs intéressés. Des déclarations qui ne devraient pas faire reculer les clubs intéressés.

