Nice : la mise à l'écart de Sarr expliquée Par Youcef Touaitia - Le 02/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation du début de saison avec Nice, le défenseur central Malang Sarr (18 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison) n’a plus joué depuis la déroute à Monaco (0-3), le 4 février dernier. Interrogé au sujet du jeune talent, l’entraîneur Lucien Favre a expliqué les raisons de cette mise à l’écart. "Sa mise à l'écart ? C'est comme ça, je lui parle. Je ne me fais aucun souci pour lui, il est fort dans la tête. Il va vite revenir, a confié le Suisse dans des propos relayés par Nice-Matin. Il y a juste de la concurrence et du monde en défense. Tous les cas sont différents mais il faut toujours expliquer les choses. N'oublions pas qu'il n'a que 18 ans." Malgré cette période compliquée, Sarr a largement le temps de retrouver une place de titulaire dans les prochains mois. Malgré cette période compliquée, Sarr a largement le temps de retrouver une place de titulaire dans les prochains mois.

