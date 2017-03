OM : sept recrues l’été prochain ?

En pleine reconstruction, l’Olympique de Marseille devrait profiter du prochain mercato estival pour se renforcer considérablement. Selon les informations du journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, de très nombreuses arrivées sont attendues du côté de la Canebière.

"La volonté de l’OM est de recruter une star qui sera le porte-drapeau du projet. Le bras droit de Zubizarreta, Albert Valentin, qui vient d’être recruté va travailler sur l’arrivée de ce numéro 9. Plusieurs pistes sont étudiées notamment en Espagne et en Argentine du côté de River et de Boca Juniors. Le salaire et le montant du transfert ne sont pas un problème pour les dirigeants marseillais. L’OM veut également deux milieux de terrain qui porteront ce projet. À Marseille, on parle de 7 recrues cet été", a assuré notre confrère.

L’OM devrait donc connaître une sacrée revue d’effectif ces prochains mois.