PSG : Roustan raide dingue de Pastore Par Youcef Touaitia - Le 02/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Excellent face à l’Olympique de Marseille (5-1) et Niort (2-0), le milieu offensif Javier Pastore (27 ans, 7 matchs en L1 cette saison) semble enfin épargné par les nombreux pépins physiques qui freinent sa progression depuis de nombreux mois. Un retour en forme qui plait énormément au consultant Didier Roustan, raide dingue du joueur du Paris Saint-Germain. "Comme dit Emery, et il a raison, Pastore fait plus en 10 minutes que d’autres joueurs. Et puis, c’est Pastore, ne faites pas chier ! On dit qu’il est souvent blessé... Moi, je m’en fous. Même s’il joue 3 minutes par saison, je veux que le PSG le garde, a commenté le journaliste dans une vidéo pour L’Equipe. Et j’espère qu’il va être là dans le money time. Et ne croyez pas que c’est un joueur fragile dans les contacts. Souvenez-vous le match à dix contre Chelsea, il y va ! Flaco, il ne se dégonfle pas. C’est un phénomène." Sous contrat jusqu’en juin 2019, Pastore dispose d’un profil unique au PSG. Ses dirigeants en savent quelque chose... Sous contrat jusqu’en juin 2019, Pastore dispose d’un profil unique au PSG. Ses dirigeants en savent quelque chose...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+