Real : Özil et son clash avec Mourinho

Dans son autobiographie, à paraître le 16 mars, Mesut Özil revient sur une vive explication avec José Mourinho à la mi-temps d'un match du Real Madrid. L'entraîneur portugais n'avait pas du tout apprécié la prestation du milieu offensif allemand et ne s'était pas gêné pour lui faire savoir devant tout le vestiaire.

"Tu crois que donner deux bonnes passes c'est suffisant, lance le Portugais. Tu crois que t'es tellement fort qu'avec 50% de bonnes passes ça suffit ? (...) Je veux que tu joues comme tu sais le faire. Que tu te comportes comme un homme qui veut le ballon", avait lancé le Special One.

Et Mourinho poursuit : "Tu sais à quoi tu ressembles au duel ? Non ? Alors je te montre." Özil raconte alors la scène : "Et là, il se met sur la pointe des pieds, les bras collés au corps en serrant les lèvres et en faisant des petits sauts dans le vestiaire. Là, je lui ai jeté mon maillot au sol et je lui ai dit : 'Si tu es si génial, joue à ma place. Tu as mon maillot, mets-le et bonne chance'."

Mourinho prendra son joueur au mot en l'envoyant à la douche : "Tu abandonnes ? Tu es un lâche. Tu veux quoi ? Prendre une douche chaude et te laver les cheveux ? Tu veux rester seul ? Ou tu veux montrer à tes partenaires et aux supporters ce que tu peux faire ? T'es une pleureuse, va à la douche, on n'a pas besoin de toi."