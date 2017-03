Arsenal : pourquoi Özil a refusé le Barça « Par Romain Rigaux - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très courtisé après la Coupe du monde 2010, Mesut Özil (28 ans, 22 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) aurait pu rejoindre le FC Barcelone. L'international allemand était même persuadé de rejoindre la Catalogne, mais l'absence de Josep Guardiola, entraîneur de l'époque, lors des négociations a refroidi l'actuel milieu offensif d'Arsenal. "Avant de me rendre à Barcelone, j'étais convaincu que c'était mon prochain club, j'étais parti pour rejoindre Barcelone. Il n'y avait aucune équipe au monde qui jouait un football plus beau. Mais Guardiola n'a pas assisté aux pourparlers et il ne m'a pas appelé les jours suivants.Il ne m'a même pas envoyé un sms .Il ne m'a pas montré qu'il voulait me recruter. Mon intérêt pour un transfert à Barcelone a alors rapidement diminué", raconte le Gunner dans son livre Die Magie des Spiels. Finalement, Özil s'engagera avec le Real Madrid. Finalement, Özil s'engagera avec le Real Madrid.

