Barça : Enrique et Messi ne se parlent plus « Par Romain Rigaux - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Luis Enrique a annoncé mercredi son départ du FC Barcelone en fin de saison. Si le coach espagnol a expliqué avoir besoin de repos après trois années intenses en Catalogne, sa relation avec Lionel Messi (29 ans, 22 matchs et 21 buts en Liga cette saison) est peut-être aussi l'une des raisons de son départ. Dans son édition du jour, L'Equipe explique que les deux hommes ne se parlent plus depuis janvier 2015. A cette époque, Enrique avait laissé Messi et Neymar sur le banc contre la Real Sociedad (0-1) alors que le club leur avait accordé des congés prolongés. Depuis, la relation est glaciale. "Ils échangent à travers d'autres personnes du staff. Leurs rapports sont strictement professionnels. Ils se saluent, rien de plus", confie un observateur privilégié au quotidien sportif. Ambiance...

