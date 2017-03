EdF : Benzema, Dugarry agacé par Deschamps « Par Romain Lantheaume - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus appelé en équipe de France depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) reste sélectionnable, a affirmé mercredi le sélectionneur Didier Deschamps en ouvrant la porte à son retour (voir ici). Sauf que pour le consultant Christophe Dugarry, l'attitude de son ancien coéquipier est hypocrite. "Il n'y a que des déclarations positives de Deschamps ou de Le Graët autour de Benzema et, à l'arrivée, tu ne le sélectionnes jamais. (…) A un moment ou un autre, j'ai l'impression que Deschamps entretient un flou, ça m'agace, a taclé le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Je me mets à la place du joueur…" "Ça fait un an et demi qu'il n'est pas sélectionné, qu'il n'est pas sélectionnable, même si on nous explique que oui. Enfin, vu son niveau, s'il était sélectionnable, il serait sélectionné. (…) Si on ne le prend pas parce qu'on estime qu'il peut semer la zizanie, il faut le dire", a lancé l'ancien Bordelais, toujours aussi compatissant à l'égard de l'attaquant du Real Madrid (voir ici). "Ça fait un an et demi qu'il n'est pas sélectionné, qu'il n'est pas sélectionnable, même si on nous explique que oui. Enfin, vu son niveau, s'il était sélectionnable, il serait sélectionné. (…) Si on ne le prend pas parce qu'on estime qu'il peut semer la zizanie, il faut le dire", a lancé l'ancien Bordelais, toujours aussi compatissant à l'égard de l'attaquant du Real Madrid ().

