Bastia : les Nantais exfiltrés par la BAC !

Bastia : les Nantais exfiltrés par la BA C ! « Par Romain Lantheaume - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi, Nantes a arraché l’égalisation sur le terrain de Bastia (2-2) en match en retard de la 24e journée de Ligue 1. Alors que l’ambiance était déjà électrique à proximité du banc de touche des Canaris pendant la rencontre, les esprits se sont encore échauffés entre les deux équipes dans les couloirs du stade Furiani au coup de sifflet final, rapporte le quotidien L’Equipe en mentionnant plusieurs témoins qui évoquent une "bagarre générale". Si la tension a fini par retomber dans le vestiaire, des supporters bastiais, surtout remontés contre leurs dirigeants, sont restés présents devant l'enceinte et il a tout de même fallu l’intervention de la BAC pour exfiltrer les visiteurs jusqu’à l’aéroport. Auparavant, leur bus avait été ciblé par un jet de fumigène et avait reçu la "visite" du président du SCB, Pierre-Marie Geronimi, venu donner rendez-vous aux Nantais et en particulier à leur coach Sergio Conceição pour la saison prochaine. Ambiance…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+