Sondage MF : Monaco, votre favori en L1 !

Sondage MF : Monaco, votre favori en L 1 ! « Par Romain Rigaux - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel était votre favori dans la course au titre de champion de France à 11 journées de la fin. Pour vous, c'est Monaco qui triomphera ! Sur les 15 759 votes recensés, vous êtes 54% à désigner l'ASM comme futur vainqueur de la Ligue 1. 44% des votants pensent que le Paris SG parviendra à rattraper son retard (3 points) pour s'imposer. Enfin, seuls 2% des lecteurs voient Nice être sacré. Dès à présent, dites-nous si Didier Deschamps doit rappeler Karim Benzema en équipe de France. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si Didier Deschamps doit rappeler Karim Benzema en équipe de France. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+