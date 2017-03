PSG : la boue, Meunier a aimé !

PSG : la boue, Meunier a aim é ! Par Romain Lantheaume - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très performant ces dernières semaines, le latéral droit du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier (25 ans, 27 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison), est décidément un personnage à part. Loin de se plaindre des conditions climatiques du 8e de finale de Coupe de France joué mercredi à Niort (2-0), sous la pluie et sur un terrain gorgé d’eau, le Belge a au contraire adoré jouer dans la boue ! "C’est un retour aux sources je dirais, dix ans en arrière, quand je jouais avec les copains, et moi ça m’a fait plaisir de rejouer un match comme ça, a lancé le Diable Rouge dans des propos rapportés par RMC. Et puis on a agi en tant que professionnels, on n’a pas pris le match de haut et le PSG en 2017 sera difficile à battre. On l’a encore prouvé. On mérite la qualification et même si ça a pris un peu de temps, on a fait le job." Le Parisien pourrait de nouveau être servi au prochain tour puisque le quart de finale contre Avranches promet peut-être un nouveau match épique ! Le Parisien pourrait de nouveau être servi au prochain tour puisque le quart de finale contre Avranches promet peut-être un nouveau match épique !

