PSG : Pastore fait le point

Handicapé par des pépins physiques ces derniers mois, Javier Pastore (27 ans, 7 matchs en L1 cette saison) commence à retrouver du temps de jeu au Paris Saint-Germain depuis quatre matchs. Buteur mercredi en Coupe de France face à Niort (2-0), le milieu offensif argentin a fait le point sur son état physique après la rencontre.

"Je joue tranquille, je me sens très bien, je n'ai pas mal, c'est le plus important pour moi de ne penser qu'à jouer et aider l'équipe. Après tout le travail que j'ai fait, c'est une récompense aujourd'hui de rentrer et de marquer. Le coach sait bien que c'était un moment très difficile pour moi, il m'a fait jouer progressivement. J'ai toujours eu confiance en lui. Je suis entré dans ma saison, c'est le moment le plus important de la saison. Je vais essayer d'aider l'équipe", a confié El Flaco.

Avec un Pastore en forme, Unai Emery dispose d'un bel atout supplémentaire pour la suite de la saison.