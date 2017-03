OM : Gervinho ne ferme pas la porte, mais... « Par Romain Lantheaume - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présenté comme une possible cible de l’Olympique de Marseille depuis la nomination sur le banc de son ancien entraîneur à Lille et à l’AS Roma, Rudi Garcia, l’ailier du Hebei China Fortune FC, Gervinho (29 ans), se montre réceptif à l’intérêt supposé du club phocéen mais exclut tout départ dans l’immédiat. "Je ne pense pas que c’est le moment de quitter la Chine où je viens d’arriver. C’est trop tôt pour parler de départ, a clarifié l’international ivoirien auprès du site ivoirien Sportmania. Dans le foot, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait jamais de quoi l’avenir peut être fait. En plus, j’ai une relation particulière avec Rudi Garcia. Mais aujourd’hui, je suis dans un club où je me sens bien, où je me sens investi d’une mission, celle de faire progresser et connaître le football chinois. C’est un défi très excitant. Pour l’instant, on ne parle donc pas de départ." Victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre dernier, Gervinho poursuit actuellement sa rééducation. Victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre dernier, Gervinho poursuit actuellement sa rééducation.

