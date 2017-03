ASSE : Romeyer prêt à lâcher Galtier ?

ASSE : Romeyer prêt à lâcher Galtie r ? « Par Romain Lantheaume - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme souvent ces dernières années, l’avenir de l’entraîneur Christophe Galtier, en poste depuis 2009, risque d’agiter la fin de saison de l’AS Saint-Etienne. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2018, le coach forézien a prévu de discuter en mars avec son nouvel agent, David Venditelli, de l’opportunité de partir au terme de la saison, révèle ce jeudi le quotidien L’Equipe. En parallèle, le président du directoire Roland Romeyer ne se montrerait plus forcément hostile à un départ du technicien. Mécontent du spectacle proposé, des interrogations de Galtier à chaque fin de saison et de la mise à l’écart de Jérémy Clément et Benjamin Corgnet, le dirigeant apprécie notamment le profil de l’entraîneur de Caen, Patrice Garande. La clé de ce dossier dépendra probablement des garanties que Galtier obtient ou non en fin de saison et de l’existence éventuelle d’offres pour le natif de Marseille qui rêve depuis toujours d’Angleterre. La clé de ce dossier dépendra probablement des garanties que Galtier obtient ou non en fin de saison et de l’existence éventuelle d’offres pour le natif de Marseille qui rêve depuis toujours d’Angleterre.

