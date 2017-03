OM : F. Thauvin - "tellement dégoûté..." « Par Romain Lantheaume - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s’il a égalisé à trois reprises, l’Olympique de Marseille a été éliminé de la Coupe de France par l’AS Monaco (3-4 ap) mercredi au terme d’un match à rebondissements. Pour l’ailier phocéen, Florian Thauvin (24 ans, 32 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison), ce dénouement a forcément du mal à passer. "On est tous abattus, déçus. On s'est battus, battus, battus, tous ensemble, on est revenus à chaque fois au score, on a repris un coup sur la tête à chaque fois. Je ne sais même pas quoi vous dire, je suis tellement dégoûté de ce qu'il s'est passé ce soir, a déploré l’ancien Bastiais dans des propos rapportés par L’Equipe. C'est dur, mais ce soir, on a réagi après le match de ce week-end, on a fait un match d'équipe, un match d'hommes. Malgré la déception, les supporters ont vu une équipe qui a mouillé le maillot, et c'est ce qu'ils avaient envie de voir, je pense." En dépit d’un contenu plus encourageant que face au Paris Saint-Germain (1-5), il manque tout de même l’essentiel : la qualification… En dépit d’un contenu plus encourageant que face au Paris Saint-Germain (1-5), il manque tout de même l’essentiel : la qualification…

