OM : Garcia pointe un "manque de réflexion" « Par Romain Lantheaume - Le 02/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un match fou, l’Olympique de Marseille a été éliminé par l’AS Monaco (3-4 ap) mercredi en 8e de finale de la Coupe de France. Si les Phocéens ont montré plus de cohérence et de caractère que face au Paris Saint-Germain (1-5) dimanche, leur coach Rudi Garcia déplore les erreurs individuelles. "On a des joueurs qui manquent de culture tactique, qui manquent de réflexion. D’autres qui devraient les guider, a pesté l’ancien entraîneur de l’AS Roma en conférence de presse. Anguissa fait une super rentrée, il est dans tous les bons coups, puis loupe une tête de 4-3 et oublie de se replacer. Cabella nous met deux buts et perd le ballon sur le quatrième but de Monaco. C'est toute l'ambiguïté de ce match. On peut au moins se dire qu'on a rebondi, mais le principal, c'était la qualification." L’OM perd en effet un beau moyen de décrocher une qualification européenne. L’OM perd en effet un beau moyen de décrocher une qualification européenne.

