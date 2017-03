CdF : Marseille 3-4 ap Monaco (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Trois jours après la claque reçue face au Paris Saint-Germain en championnat (1-5), l'Olympique de Marseille souhaitait se racheter devant son public face à Monaco en 8e de finale de la Coupe de France. C'est raté, les supporters olympiens devront encore attendre. Car si leur équipe s'est inclinée durant la prolongation face au leader de la Ligue 1 (3-4 ap), au terme d'un match complètement fou, elle est loin d'avoir fait jeu égal avec l'ASM au niveau du contenu. Même avec une équipe largement remaniée (De Sanctis, Touré, Raggi, Dirar, Jorge titulaires), le club de la Principauté prenait assez vite l'avantage dans ce 8e de finale de Coupe de France. Sur un coup franc des 20 mètres, suite à une faute discutable de Vainqueur sur Jorge, la frappe de Moutinho passait à travers le mur. Le ballon heurtait le poteau avant de rebondir sur Pelé et de finir au fond (0-1, 18e). En s'écartant l'un de l'autre, Thauvin et Rolando ont mis leur gardien en grosse difficulté. Encore une grossière erreur de la défense olympienne, payée cash. L'OM avait la bonne idée d'égaliser avant le repos. Sur un centre de Thauvin, Payet expédiait une belle reprise de volée sur laquelle De Sanctis était complètement battu (1-1, 43e). Au retour des vestiaires, les Monégasques poussaient fort pour reprendre l'avantage mais ni Mbappé, ni Germain ni Jorge ne trouvaient le cadre. C'est finalement la perle de l'attaque asémiste, servie par Mendy, qui trouvait la faille du bout du pied (1-2, 66e). Mais alors qu'on ne s'y attendait pas, Cabella, bien servi par Sakai, remettait les deux équipes à égalité (2-2, 84e). Deux occasions, deux buts pour l'OM. Dur pour l'ASM. Dans la foulée, Mendy pensait offrir la qualification aux siens mais sa frappe déviée était sortie du bout des gants par Pelé. Le latéral gauche monégasque y parvenait finalement durant la prolongation, servi sur un plateau par l'intenable Mbappé (2-3, 104e). Enfin pensait-on. Car Cabella, encore lui, crucifiait une nouvelle fois un De Sanctis qui aura touché trois ballons, les trois au fond de ses filets (3-3, 111e). Incroyable. Mais encore plus incroyable, Lemar, d'une frappe parfaite du gauche, redonnait encore l'avantage à l'ASM (3-4, 113e). Un avantage définitif cette fois. On peut dire que Monaco s'est bien amusé au Vélodrome. Evidemment, les Monégasques n'ont pas fait exprès d'encaisser ces trois buts. Mais dès qu'ils ont voulu en mettre un, ils y sont parvenus. C'est fou. Avec une défense aux abois à la moindre pression offensive, l'OM ne peut pas lutter face aux grosses cylindrées. Mais encore plus incroyable, Lemar, d'une frappe parfaite du gauche, redonnait encore l'avantage à l'ASM (3-4, 113e). Un avantage définitif cette fois. On peut dire que Monaco s'est bien amusé au Vélodrome. Evidemment, les Monégasques n'ont pas fait exprès d'encaisser ces trois buts. Mais dès qu'ils ont voulu en mettre un, ils y sont parvenus. C'est fou. Avec une défense aux abois à la moindre pression offensive, l'OM ne peut pas lutter face aux grosses cylindrées.

