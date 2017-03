PSG : Emery ne boude pas son plaisir

Dans la douleur, le Paris Saint-Germain s'est débarrassé de Niort (L2) en 8e de finale de la Coupe de France (2-0). Mais après la rencontre, Unai Emery ne faisait pas le difficile.

"Tous les matchs sont difficiles. La météo, ce n'est pas une excuse. A Marseille, la motivation était évidente pour tous. Aujourd'hui, l'équipe a montré qu'elle est une grande équipe en étant capable d'être compétitive dans ce type de match. Notre mentalité a été très bonne pour gagner et maintenir notre objectif en Coupe de France. En première mi-temps, on aurait mérité de marquer un but, on a bien maîtrisé le match avec la possession du ballon, le positionnement défensif. En deuxième mi-temps, cela a été plus difficile mais je crois que l'équipe a bien maintenu son positionnement pour attendre son moment. Je suis très content que l'équipe se soit bien battue contre Niort", a réagi l'entraîneur parisien.