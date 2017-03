Niort : Choplin déçu mais aussi fier

Bien aidé par des conditions difficiles, Niort s'est incliné avec la tête haute face au Paris Saint-Germain (0-2) ce mercredi en 8es de finale de la Coupe de France. Au micro d'Eurosport après la partie, le défenseur central du club de Ligue 2 Jérémy Choplin (32 ans) a affiché quelques regrets.

"On peut être fier de nous. Après, on est déçu parce que Paris n'est pas souvent en difficulté comme ce mercredi. Il y avait un terrain catastrophique et un temps qui l'était un peu aussi. On a réussi à tenir mais on a lâché à la 70e minute sur un coup de pied arrêté donc c'est dommage", a soufflé Choplin.

Clairement, les Niortais n'ont pas à rougir de leur performance face aux Parisiens.