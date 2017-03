PSG : Meunier tient à féliciter Niort « Par Damien Da Silva - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans des conditions difficiles en raison d'un terrain gorgé d'eau, le Paris Saint-Germain a tout de même réussi à s'imposer face à Niort (2-0) en 8es de finale de la Coupe de France. Au micro d'Eurosport, le latéral droit parisien Thomas Meunier (25 ans, 27 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a félicité les Niortais après cette rencontre compliquée. "On est tombé contre une équipe appliquée, combative et motivée. Ils avaient beaucoup d’enthousiasme et malgré une nette domination, on a eu beaucoup de difficulté à marquer ces buts de la qualification, dans ces conditions difficiles", a souligné l'international belge. Le PSG a assuré l'essentiel avec cette qualification pour les quarts de finale de la compétition obtenue dans le temps réglementaire. Le PSG a assuré l'essentiel avec cette qualification pour les quarts de finale de la compétition obtenue dans le temps réglementaire.

