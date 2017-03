EdF : Makelele sait ce qu'il manque à Kanté « Par Eric Bethsy - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire indiscutable à Chelsea, N’Golo Kanté (25 ans, 13 sélections et 1 but) ne parvient pas à s’imposer dans le onze de départ de Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France. En tant qu’ancien patron de l’entrejeu des Bleus, Claude Makelele sait pourquoi le milieu des Blues n’a pas encore franchi ce dernier cap. "Ce que j'aime bien chez ce garçon, c'est qu'il est très généreux, il joue avec le sourire et ça c'est une qualité exceptionnelle ! J'espère vraiment qu'il fera une meilleure carrière que moi. Mais il a encore besoin de leadership, a confié le technicien de Swansea à SFR Sport. Cela ne veut pas dire être capitaine, mais avoir une aura par rapport à ses coéquipiers. Cela veut dire que quand tu le regardes, tu te dis : 'il est là, on va gagner.' Ou quand il parle à ses coéquipiers, ils le regardent et se disent : 'il a raison'. Il ne lui manque que ça, et quand il aura ça, ça sera un joueur exceptionnel et là il deviendra titulaire en équipe de France." Rappelons qu'en sélection, l’ancien Caennais est confronté à la concurrence de Paul Pogba et Blaise Matuidi. Deux joueurs presque intouchables dans l’esprit de Deschamps. Rappelons qu'en sélection, l’ancien Caennais est confronté à la concurrence de Paul Pogba et Blaise Matuidi. Deux joueurs presque intouchables dans l’esprit de Deschamps.

