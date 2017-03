Bordeaux : Carrasso plaide non coupable « Par Eric Bethsy - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une erreur de main sur le but de Lorient (2-1 pour les Girondins) mardi, en huitième de finale de la Coupe de France, le gardien de Bordeaux Cédric Carrasso (35 ans, 13 matchs en L1 cette saison) s’est défendu après la rencontre. Selon lui, l’ouverture du score des Merlus est surtout due au manque de communication de ses défenseurs. "Il y a un centre tendu au premier poteau. Je pense qu’il y a un mec qui arrive pour couper de la tête au premier poteau donc je ne fais que la dévier, a raconté l’ancien Marseillais. C’est de la communication : si on me dit 'seul', je fais un pas de plus et je prends la balle à deux mains." En attendant, Carrasso vient d’enchaîner deux boulettes après celle à Lille (victoire 3-2) samedi dernier. Tout cela au moment où le portier attend une offre de ses dirigeants pour prolonger son contrat qui expire en juin prochain... En attendant, Carrasso vient d’enchaîner deux boulettes après celle à Lille (victoire 3-2) samedi dernier. Tout cela au moment où le portier attend une offre de ses dirigeants pour prolonger son contrat qui expire en juin prochain...

