EdF : Mbappé, c'est trop tôt pour Dugarry « Par Eric Bethsy - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très en vue ces dernières semaines, l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 19 matchs et 7 buts en L1 cette saison) impressionne en championnat mais aussi en Ligue des Champions. Certains sont donc tentés de se demander si l’international U19 français n’a pas sa place en équipe de France A. De son côté, Christophe Dugarry ne se pose même pas la question. "C'est un garçon qui a encore besoin d'apprendre, qui a besoin d'être encore plus titulaire à Monaco, a estimé l’ancien attaquant sur RMC. On a vu des précédents. Regardez Dembélé et Martial qui ont eu des difficultés en équipe de France. Même si tu peux faire de bonnes choses en Ligue des Champions ou au niveau international, il a des choses à apprendre. Techniquement, peut-être pas. Physiquement, encore un petit peu. Mais surtout mentalement, il y a des étapes. Ce serait un risque trop important de griller ce garçon. Il faut lui laisser le temps d'arriver à maturité. En plus il y a du monde en attaque en équipe de France donc ce ne serait pas le bon moment." Très protecteur avec Mbappé, l’entraîneur monégasque Leonardo Jardim n’aurait pas dit mieux. Très protecteur avec Mbappé, l’entraîneur monégasque Leonardo Jardim n’aurait pas dit mieux.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+