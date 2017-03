OM : Eyraud peut aussi recruter au PSG

La gifle reçue à domicile face au Paris Saint-Germain (1-5) dimanche n’a pas affecté les ambitions de l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à Yahoo Sport, le président Jacques-Henri Eyraud a annoncé que le club phocéen pouvait cibler des joueurs partout en France, y compris chez les champions en titre !

"Recruter des joueurs au PSG, à Monaco ou à Lyon ? On regarde partout ! En France, à l’étranger, a précisé le dirigeant. C’est une question basée sur différents critères en lien avec notre projet et bien sûr, en fonction des demandes de Rudi. Il est très important que le coach s’exprime sur ses besoins, sur sa philosophie et sur quels joueurs peuvent y répondre. Donc on ne se met aucune contrainte, on veut être opportuniste, pragmatique. Mais on veut le faire avec discipline et rigueur, c’est notre but."

Au moins, l’OM a bien compris que son effectif manquait de joueurs de grand talent.