Altinordu : Messi, même gratuit ce serait non

Par Romain Rigaux - Le 01/03/2017

Posséder Lionel Messi (29 ans, 21 matchs et 20 buts en Liga cette saison) dans son effectif serait le rêve de tous les clubs. Enfin tous, pas vraiment. Le président du club turc Altinordu, Mehmet Seyit Ozkan, ne voudrait pas de l'attaquant du FC Barcelone, même gratuitement. Il faut dire que cette formation de deuxième division ne possède aucun joueur étranger et s'appuie sur de nombreux jeunes. "Même si Messi veut jouer à Altinordu gratuitement, je n'en veux pas. Je crois en nos jeunes joueurs turcs. Je préfère leur donner des chances à eux. Notre objectif est de rejoindre la première division et d'être en Europe d'ici 2023, ce sera l'anniversaire des 100 ans du club", a déclaré le dirigeant dans des propos rapportés par Goal. Une belle ambition pour un club dont la moyenne d'âge au sein de l'effectif est de 21 ans.

