OM : 50-60 M€ pour un joueur, c'est possible !

OM : 50-60 M€ pour un joueur, c'est possibl e ! « Par Romain Rigaux - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que la piste André Silva (Porto) est une nouvelle fois évoquée du côté de Marseille ce mercredi (voir la brève de 11h20), le club phocéen a-t-il les moyens de recruter un joueur dont la clause de départ est fixée à 60 millions d'euros ? En tout cas, Frank McCourt est prêt à débourser une telle somme ! "Oui. Mais encore, ça ne veut pas dire que c'est notre objectif. Si nous déterminons collectivement que c'est la meilleure stratégie et le meilleur investissement pour parvenir à notre objectif, alors la réponse est oui ! Mais si on ne le pense pas, alors on ne le fera pas", assure le propriétaire de l'OM dans une interview accordée à Yahoo Sport. Néanmoins, une telle somme ne sera pas dépensée sur un coup de tête. Et surtout pas pour marquer le coup en tentant un gros coup marketing. "Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'on ne peut pas sortir une telle somme d'argent sur un joueur juste pour marquer les esprits ou faire du marketing. C'est une mauvaise stratégie, je l'ai vu échouer un nombre incalculable de fois", prévient l'Américain.

