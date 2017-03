OM : 200 M€ pour la LdC, McCourt y croit « Par Romain Rigaux - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du rachat de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt, un investissement de 200 millions d'euros lors des quatre premières saisons a été annoncé. Un montant élevé mais qui ne parait pas suffisant pour briller en Ligue des Champions, comme le souhaite l'homme d'affaires américain. Pourtant, ce dernier est certain qu'une telle somme bien dépensée peut permettre au club phocéen de réaliser ses futurs objectifs sur la scène européenne. "Mon expérience dans le sport m'a enseigné quelques leçons et l'une d'elles est que la question n'est pas de savoir combien vous dépensez mais si vous dépensez de façon intelligente. 200 M€, c'est une grosse somme d'argent, et c'est plus que ce que l'OM a pu dépenser au cours des 20 dernières années. (...) Vous savez, certains investissent beaucoup et échouent. D'autres, beaucoup moins et réussissent. Cela montre bien que tout cela est imprévisible et que beaucoup de paramètres entrent en jeu, pas seulement, dépenser beaucoup d'argent", explique-t-il dans un entretien accordé à Yahoo Sport. A l'OM de réaliser un recrutement intelligent pour valider le raisonnement de McCourt. A l'OM de réaliser un recrutement intelligent pour valider le raisonnement de McCourt.

