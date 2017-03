OM : Papin veut une réaction

Humilié 1-5 par le Paris Saint-Germain dimanche en championnat dans le Clasico, l’Olympique de Marseille ferait bien de se ressaisir ce mercredi (21h05) face à l’AS Monaco en 8e de finale de la Coupe de France. Pour l’ancienne gloire du stade Vélodrome, Jean-Pierre Papin, les joueurs phocéens devront compenser leur déficit de qualité par une motivation à toute épreuve.

"Rien n’est impossible, mais ce sera vraiment ardu. Après, c’est simple : le talent, soit tu l’as, soit tu ne l’as pas. Si tu l’as, ça va, mais si tu ne l’as pas, il faut être à 180% et tout donner, a souligné l’ancien buteur dans les colonnes du journal régional Le Dauphiné Libéré. Surtout que, en face, Monaco a plus de talent. Pour espérer, il faudrait marquer en premier. Après, ce n’est plus le même match. Et il faudra compter sur l’appui des supporters. Pour moi, il est nécessaire d’avoir avoir envie de porter ce maillot, nécessaire d’avoir envie de laver l’affront subi devant Paris."

"Enragé" après la déculottée de dimanche, le coach Rudi Garcia a dû tenir un discours similaire à ses troupes ().