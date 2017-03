Real : Zidane répond à Villarreal

Vainqueur de Villarreal (3-2) dimanche grâce à un penalty généreux, le Real Madrid se retrouve fréquemment soupçonné de bénéficier d'un arbitrage favorable. Après la sortie du président du sous-marin jaune, Fernando Roig, qui avait accusé les arbitres d'avoir quitté le stade avec des sacs à l'effigie du Real, le coach merengue Zinedine Zidane a refusé d'ajouter de l'huile sur le feu.

"Pensez-vous vraiment que je vais répondre à ça ? Non, je ne rentre pas là-dedans. Tout le monde a une opinion et peut l'exprimer. La seule chose que je vais dire est que je ne suis pas d'accord, a lancé le Français mardi en conférence de presse. Ce dont je me préoccupe, ce sont mes joueurs qui sont un modèle de respect et de professionnalisme. Mais oui, ces allégations me dérangent."

Le défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué, accuse la Maison Blanche d'avoir gagné 8 points sur des décisions arbitrales infondées cette saison en Liga () !