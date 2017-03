EdF : Le Graët peut compter sur Deschamps « Par Romain Lantheaume - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Candidat à sa propre succession lors de l’élection pour la présidence de la FFF qui aura lieu le 18 mars prochain, le président sortant Noël Le Graët bénéficie de l’appui du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. "Ma position est claire : j'espère et je souhaite la réélection de Noël Le Graët, a affirmé l’ancien coach de l’Olympique de Marseille dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Indépendamment de notre relation de grande confiance, tout ce qu'il a accompli depuis son investiture en 2011 est très positif. Au niveau sportif, l'équipe de France est vice-championne d'Europe et les sélections de jeunes sont très performantes. Son bilan économique est tout aussi probant." Le Breton aura pour adversaires Jacques Rousselot, Eric Thomas et David Donadei. Le Breton aura pour adversaires Jacques Rousselot, Eric Thomas et David Donadei.

