EdF : Deschamps ouvre la porte à Benzema « Par Romain Lantheaume - Le 01/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quelques jours après les propos du président de la FFF, Noël Le Graët, qui a clairement ouvert la porte à Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts)(voir ici), le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a à son tour évoqué un possible retour de l’attaquant du Real Madrid chez les Bleus. "Si j’estime que c’est bien pour la sélection de rappeler Karim, je le ferai. Je fais seulement des choix sportifs en me demandant s’ils vont dans l’intérêt de l’équipe de France. L’institution est au-dessus de tout", a assuré le Basque dans les colonnes du quotidien Le Parisien, affirmant qu’il n’en veut pas au Merengue qui l’avait accusé d’avoir "cédé à la pression d’une partie raciste de la France" avant l’Euro 2016. "Il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais je n'ai pas de rancœur envers lui. D'autres joueurs ont pu faire des déclarations déplacées à mon encontre et ça ne m'a pas empêché de les reprendre. (...) Il demeure l'un des meilleurs attaquants français", a ajouté Deschamps. L’ancien Lyonnais n’a plus été appelé depuis octobre 2015 et le déclenchement de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. "Il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais je n'ai pas de rancœur envers lui. D'autres joueurs ont pu faire des déclarations déplacées à mon encontre et ça ne m'a pas empêché de les reprendre. (...) Il demeure l'un des meilleurs attaquants français", a ajouté Deschamps. L’ancien Lyonnais n’a plus été appelé depuis octobre 2015 et le déclenchement de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+