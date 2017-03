Lorient : Jeannot et les vagues bordelaises « Par Romain Rigaux - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une bonne prestation, Lorient s'est incliné sur la pelouse de Bordeaux (1-2) ce mardi soir en 8es de finale de la Coupe de France. Une déception pour l'attaquant lorientais Benjamin Jeannot qui explique pourquoi les Bretons n'ont pas tenu après l'ouverture du score en début de seconde période. "On est déçu car on fait un beau match. Il y a de l'envie et de la détermination. Quand on a ouvert le score, on n'a pas réussi à gérer les temps forts de Bordeaux. On sentait le but venir, on n'arrivait pas à calmer et à retrouver notre jeu pour empêcher ces vagues. Cela nous a fait mal", a déclaré le Merlu au micro d'Eurosport. 20e de Ligue 1, Lorient doit désormais tenter de sauver sa peau. 20e de Ligue 1, Lorient doit désormais tenter de sauver sa peau.

