CdF : Bordeaux 2-1 Lorient (fini) « Par Romain Rigaux - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mené en début de seconde période, Bordeaux a bien réagi pour s'imposer 2-1 ce mardi soir et se qualifier en quart de finale de la Coupe de France. En début de rencontre, les Lorientais avaient le monopole du ballon et affichaient de belles intentions offensives, sans toutefois réellement parvenir à inquiéter Carrasso. En face, les Bordelais restaient rigoureux défensivement et procédaient en contres pour s'offrir des opportunités avec notamment un tir de Laborde détourné par Lecomte. S'il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir les Merlus cadrer une tentative repoussée par Carrasso, les joueurs de Bernard Casoni livraient une belle partie. Mais Bordeaux s'offrait les meilleures occasions avec un tir à l'entrée de la surface de Ménez sorti du pied par Lecomte, qui repoussait ensuite une nouvelle tentative de Laborde et voyait Sankharé louper le cadre dans la foulée juste avant la pause. Dès le retour des vestiaires, les Bordelais étaient cueillis à froid. Jeannot profitait d'une erreur de Carrasso pour ouvrir le score (0-1, 47e). Derrière, Bordeaux poussait pour égaliser rapidement et parvenait à ses fins grâce à Laborde, opportuniste après un poteau de Ménez (1-1, 61e). Une égalisation entachée d'un hors-jeu au départ de l'action. Relancés dans cette partie, les Girondins prenaient même les devants grâce à un doublé de Laborde au terme d'une belle action collective (2-1, 72e). Un but suffisant pour Bordeaux qui gérait ensuite les offensives lorientaises pour conserver son avantage au score, tout en s'offrant quelques opportunités sur des contres.

