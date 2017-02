Divers : Lama se paie Barthez et Fernandez !

Divers : Lama se paie Barthez et Fernande z ! « Par Romain Rigaux - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bernard Lama avait envie de se lâcher ! Dans le mensuel So Foot de mars, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France s'en prend notamment à Fabien Barthez et Luis Fernandez. "Barthez, c'est un bon soldat ! Il est blanc, pas très intelligent, il ne fait pas trop d'histoires, il a été le chouchou à une époque mais aujourd'hui, on ne l'appelle pas pour parler de football", lâche l'homme aux 44 sélections chez les Bleus. "Avec Fabien, on s'entendait bien sans être potes, ajoute-t-il. Les gens ont monté ce truc (de la rivalité, ndlr). Barthez a été un symbole de la lutte anti-Lama : des joueurs voulaient me sortir et des médias ont joué le jeu de Barthez." "Fernandez, c'est un entraîneur de coupes, pas un entraîneur de stabilité. Toutes les semaines, fallait qu'il change l'équipe. C'est quelqu'un qui n'a pas compris où il était. C'était trop haut pour lui. Intellectuellement, il y avait un décalage. (...) Dans la gestion humaine, il était à côté de la plaque", lance-t-il au sujet de celui qui a été son entraîneur au PSG entre 1994 et 1996. "Fernandez, c'est un entraîneur de coupes, pas un entraîneur de stabilité. Toutes les semaines, fallait qu'il change l'équipe. C'est quelqu'un qui n'a pas compris où il était. C'était trop haut pour lui. Intellectuellement, il y avait un décalage. (...) Dans la gestion humaine, il était à côté de la plaque", lance-t-il au sujet de celui qui a été son entraîneur au PSG entre 1994 et 1996.

