Bastia : quand le PSG a tenté Saint-Maximin...

Auteur de prestations intéressantes sous les couleurs de Bastia cette saison, Allan Saint-Maximin (19 ans, 23 matchs et 3 buts en L1 cette saison) confirme un grand potentiel détecté il y a quelques années par le Paris Saint-Germain. L'attaquant bastiais raconte comment le club de la capitale avait tenté de l'attirer au début du projet qatari.

"Paris me voulait en 2011, juste au moment où le Qatar a racheté le club. Le PSG proposait même de belles choses, une maison à mes parents, une grosse prime à la signature (plus de 100 000€). Mais mes parents n'avaient pas besoin de ça. Nos valeurs étaient ailleurs. Saint-Etienne et M. Fernandez (recruteur des Verts) avaient notre parole. Je me dis qu'au PSG, je ne serais peut-être pas aussi rapidement sorti qu'à Saint-Etienne. Mon parcours a fait le joueur et l'homme que je suis. J'en suis fier", a confié Saint-Maximin à France Football.

Néanmoins, le Bastiais ne garde pas que des bons souvenirs de l'ASSE ( voir la brève de 12h20 ).