OM : le discours musclé de Garcia

Humilié dimanche par le Paris Saint-Germain (1-5), Rudi Garcia attend une victoire de l'Olympique de Marseille contre Monaco demain mercredi à l'occasion des 8es de finale de la Coupe de France.

"Le groupe, je n'en sais rien, mais le coach est enragé. Il faut raison garder et mettre cette rage sur le terrain demain soir. Ça permet de se racheter. Rien n'effacera la lourde défaite mais on peut l'atténuer en se qualifiant. Ce serait un exploit, a fait savoir l'entraîneur olympien ce mardi en conférence de presse. C'est bien beau de parler, maintenant j'attends des réponses sur le terrain. Quand on prend 5 buts à domicile, on attend de la fierté, de l'amour-propre, pour ne pas reprendre des termes un peu plus couillus."

L'ASM, pas vraiment le meilleur adversaire pour relever la tête même si Leonardo Jardim a prévu de ménager certains de ses cadres.