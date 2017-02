Las Palmas : l'ascension ratée de Jesé

Demain mercredi, Jesé (24 ans, 3 matchs en Liga cette saison) retrouvera son ancien club du Real Madrid avec Las Palmas à l'occasion de la 25e journée de Liga. Présent en conférence de presse, l'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain a laissé entendre que sans sa rupture des ligaments croisés du genou en 2014, il serait certainement aujourd'hui un joueur majeur des Merengue.

"Oui, j'ai dit il y a quelques années que je pensais un jour remporter le Ballon d'Or, mais à ce moment-là je venais de battre un record de buts avec la Castilla (équipe réserve du Real) et j'étais lancé pour battre celui de Raul en équipe première. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. La blessure que j'ai eue a beaucoup ralenti ma carrière, ce n'est pas une excuse mais la réalité, a expliqué l'attaquant espagnol. À mon retour, après la blessure, une infection, une récupération de 9 mois, j'ai eu beaucoup de mal à me sentir bien à nouveau. Je n'aime pas me comparer aux autres mais, sans cette blessure, je suis certain que je serais un titulaire indiscutable au Real Madrid. J'espère un jour retourner à Madrid, c'est le club qui m'a fait naître."

Le chemin paraît interminable.