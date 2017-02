Man Utd : Everton envoie un message à Rooney « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté à Manchester United, Wayne Rooney (31 ans, 17 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) pourrait filer en Chine à l'issue de la saison pour y signer un dernier gros contrat. Sauf s'il venait à choisir de rester en Angleterre et retrouver son premier club, Everton, qui a décidé de lui ouvrir ses portes. "Je pense que Wayne Rooney joue encore à un haut niveau et qu'il a fait un bon choix en restant (cet hiver) à Manchester United et en Premier League. Il a encore deux ou trois ans à jouer au plus haut niveau. Qu'arrivera-t-il à la fin de la saison ? Je ne sais pas. Mon opinion est que c'est un joueur qui peut rendre Everton plus fort. Les joueurs qui peuvent rendre l'équipe plus forte sont les bienvenus à Everton", a ainsi fait savoir le manager des Toffees Ronald Koeman, interrogé par Sky Sports. L'attaquant anglais avait quitté Everton pour United en 2004. L'attaquant anglais avait quitté Everton pour United en 2004.

