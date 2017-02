Bastia : Geronimi a vite accroché avec Almeida « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bastia 19e de Ligue 1, Pierre-Marie Geronimi a dû prendre une décision et a choisi d'écarter son entraîneur François Ciccolini. Pour le remplacer, le président du club corse a fait appel au Portugais Rui Almeida. Un technicien avec lequel le dirigeant bastiais a vite accroché. "Nous sommes très heureux d'accueillir Rui Almeida, on espère faire du bon boulot avec lui. Il vient avec son adjoint, et le reste du staff ne change pas. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et rigoureux, on a rapidement accroché", a fait savoir Geronimi en conférence de presse ce mardi. Rui Almeida était libre depuis son départ du Red Star en décembre dernier. Rui Almeida était libre depuis son départ du Red Star en décembre dernier.

