Bastia : Rui Almeida fixe le premier objectif

Nouvel entraîneur du SC Bastia, Rui Almeida aura pour mission de sauver le club corse de la relégation. Avec un premier objectif fixé : gagner à domicile contre Nantes demain mercredi.

"Je suis sérieux et j'ai confiance en mon travail. Le plus important, c'est que Bastia reste en Ligue 1 et je ferai le maximum pour atteindre les objectifs du club. Je veux apporter de la confiance aux joueurs. Il faut profiter de nos matchs à domicile avec nos supporters, c'est un atout majeur. Nous devons être les rois à domicile et nos supporters seront très importants, on a besoin d'eux. Nous allons tout mettre en oeuvre pour gagner demain, peu importe avec quelle tactique. Nous avons 24 heures pour travailler", a indiqué le successeur de François Ciccolini ce mardi en conférence de presse.

Les Bastiais pointent aujourd'hui à la 19e place du classement, à 5 points du 17e, Nancy.