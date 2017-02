Bastia : Saint-Maximin se lâche sur l'ASSE « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par Monaco, Allan Saint-Maximin (19 ans, 23 matchs et 3 buts en L1 cette saison) montre de jolies choses à Bastia malgré la situation compliquée du club corse, 19e de Ligue 1. Le jeune attaquant aurait pu rendre de précieux services à Saint-Etienne s'il était resté dans le Forez. Mais comme les Verts ne comptaient pas vraiment sur lui... "J’ai accepté de prolonger en février 2015. On m’a dit que j’allais avoir plus de temps de jeu. Mais j’arrivais surtout à un an de la fin de mon premier contrat... Malgré ma situation, j’avais encore beaucoup de beaux clubs qui me voulaient, dont Arsenal. J’ai quand même eu la reconnaissance du ventre pour Saint-Étienne. J’avais aussi cette fierté de vouloir m’imposer dans mon club formateur. J’ai donc prolongé, raconte Saint-Maximin dans les colonnes de France Football. Saint-Etienne m’a vite fait comprendre qu’il ne comptait plus sur moi. Il fallait trouver une solution. Franchement, j’ai eu l’impression d’être pris… pour une marchandise. L’ASSE avait surtout cherché à renforcer ma valeur financière en me prolongeant. Ça m’a fait un peu mal après coup mais j’ai appris de cette expérience. J’ai compris qu’on était peu de chose dans ce milieu… Mais c’est vrai aussi que je n’ai pas beaucoup réfléchi quand l’AS Monaco s’est présentée !" Reste à savoir si l'attaquant aura sa chance en Principauté la saison prochaine. Reste à savoir si l'attaquant aura sa chance en Principauté la saison prochaine.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+