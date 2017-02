Leicester : Vardy salue le réveil des Foxes « Par Youcef Touaitia - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pointé du doigt pour son prétendu rôle dans l'éviction de Claudio Ranieri, l'attaquant Jamie Vardy (30 ans, 23 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) a retrouvé le sourire face à Liverpool (3-1) lundi soir en Premier League. Auteur d'un doublé, l'Anglais a salué la force mentale des Foxes, qui ont su digérer le départ du coach italien. "Nous avons été critiqués injustement pour des choses racontées dans la presse, mais on a pu voir que les gars avaient envie de réagir. Cette performance en est la preuve. (...) Je ne m'explique pas pourquoi nous n'y sommes pas arrivés régulièrement cette saison. Je ne crois pas que ce soit une question de plus d'efforts. Nous devions montrer que nous avions encore envie de nous battre, victoire ou défaite, et garder la tête haute", a estimé le buteur à l'issue de la rencontre. Le début du renouveau pour Vardy et ses partenaires ? Le début du renouveau pour Vardy et ses partenaires ?

