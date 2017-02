PSG : un club anglais suit Rabiot

En fin de contrat en juin 2019, le milieu de terrain Adrien Rabiot (21 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) n’est pas pressé de prolonger avec le Paris Saint-Germain. S’il souhaite continuer le plus longtemps possible avec le club de la capitale, le Français n’a pas fermé la porte aux plus grandes institutions européennes (voir ici).

Un discours qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque Tottenham souhaiterait s’attacher les services du natif de Saint-Maurice selon les informations du Daily Mirror. Si l’intérêt des Spurs est flatteur, on imagine mal Rabiot quitter une formation où il est parfaitement intégré pour une équipe qui n’a jamais vraiment convaincu sur la scène continentale...