Real : Bonucci pour remplacer Pepe ?

Real : Bonucci pour remplacer Pep e ? « Par Youcef Touaitia - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central Pepe (34 ans, 10 matchs et 1 but en Liga cette saison) devrait quitter le Real Madrid pour la Chine. Alors que les dirigeants merengue ont déjà ciblé plusieurs joueurs pour remplacer le Portugais, parmi lesquels Marquinhos (PSG) ou encore Jesus Vallejo (Eintracht Francfort), un crack pourrait finalement débarquer du côté de la Maison Blanche. Selon les informations de talkSPORT, Florentino Pérez aurait coché le nom de Leonardo Bonucci (29 ans, 20 matchs et 1 but en Serie A cette saison) ! En froid avec Massimiliano Allegri, qui ne l’a pas retenu pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Porto (2-0) mercredi dernier, l’international italien s’interrogerait sur son futur. D’après le média britannique, la Vieille Dame pourrait se montrer attentive à une éventuelle offre à venir. Une occasion sur laquelle souhaiterait sauter le champion d’Europe en titre, qui va devoir faire avec la concurrence de Chelsea, Manchester City ou encore Manchester United, tous intéressés par le profil du Transalpin. Une occasion sur laquelle souhaiterait sauter le champion d’Europe en titre, qui va devoir faire avec la concurrence de Chelsea, Manchester City ou encore Manchester United, tous intéressés par le profil du Transalpin.

