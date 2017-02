Chelsea : une offre de 30 M€ pour Fabregas ?

Chelsea : une offre de 30 M€ pour Fabrega s ? « Par Youcef Touaitia - Le 28/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Étincelant face à Swansea (3-1) samedi en Premier League, le milieu de terrain Cesc Fabregas (29 ans, 17 apparitions et 3 buts en Premier League cette saison) a réaffirmé son envie de poursuivre l’aventure avec Chelsea (voir ici). Malgré son attachement aux Blues, l’international espagnol reste la cible des plus prestigieuses écuries européennes. Parmi celles-ci, le Milan AC. Selon les informations du Telegraph, la formation lombarde aurait fait de l’Espagnol sa priorité pour l’été prochain. Le club italien aurait même déjà transmis une offre de 30 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien Gunner. Un chèque qui pourrait convaincre les dirigeants londoniens pour un élément sous contrat jusqu’en juin 2019, plus souvent utilisé lors des matchs de coupe. Un chèque qui pourrait convaincre les dirigeants londoniens pour un élément sous contrat jusqu’en juin 2019, plus souvent utilisé lors des matchs de coupe.

