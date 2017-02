Lyon : Depay est bluffé par un jeune Gone Par Eric Bethsy - Le 27/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- De plus en plus utilisé par l’entraîneur Bruno Genesio, le milieu de l’Olympique Lyonnais Lucas Tousart (19 ans, 15 matchs en L1 cette saison) a encore brillé lors de la victoire contre Metz (5-0) dimanche en championnat. Même son coéquipier Memphis Depay (23 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) est impressionné. "C’est la machine au milieu de terrain ! Il a fait un très bon match avec beaucoup d’interceptions, a commenté l’attaquant néerlandais. Il va être un grand joueur, il a à peine 19 ans. Mais je ne suis pas surpris. Si vous jouez à l’OL, c’est que vous avez des qualités. Je suis ravi d’avoir un joueur comme ça dans l’équipe." Sans faire de bruit, l’ancien Valenciennois est en train de s’imposer dans l’entrejeu des Gones. Sans faire de bruit, l’ancien Valenciennois est en train de s’imposer dans l’entrejeu des Gones.

